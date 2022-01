Eero Saunamäki soitti nokkahuilusoolon Linnan juhlissa ja some räjähti – näin hän kommentoi reaktioita: "Kansakuntaa yhdistäviä asioita"

Eero Saunamäki on Suomessa ja maailmankin mittakaavassa harvoja ammatikseen nokkahuilua soittavia muusikoita. Hän on myös Kaartin soittokunnan jäsen ja johtaa sen alaista "bilebändiksikin" kutsuttua Kaartin Comboa, joka on tuttu näky vuosittain Itsenäisyyspäivän Linnanjuhlissa.