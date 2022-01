Töölön kivijalkayrittäjät pelkäävät uusia koronarajoituksia: "Nyt lähtee se rytinä, tulee hirveästi konkursseja"

Oikeastaan mistään ei voisi päätellä, että koronan tartuntaluvut pääkaupunkiseudulla ovat pahimmat koko pandemian aikana. Tai että maan hallitus pohtii paraikaa tiukentuvia koronatoimia . Vain pleksilasit myyntiskillä ja henkilökunnan maskit kertovat, että jotain on tekeillä.

Kahvilan ja second hand -putiikki Reloven yrittäjä Noora Hautakangas kertoo kuitenkin, että tilanne ei ole ollenkaan normaali yrittäjälle: asiakkaita ei ole kuten tavallisesti.

Noora Hautakankaan (kuvassa) Relove-yrityksellä on kolme toimipistettä. Yksi on Töölöntorilla.

Toinen asia, josta tietää, että kaikki ei ole Töölöntorilla normaalisti on, että Reloven henkilökunta on osin lomautettuna. Jo kolmannen kerran kahden vuoden sisällä.

– Tämä on ihan järkyttävän raskasta työntekijöille. He elävät ihan hirveässä epävarmuudessa koko ajan, Hautakangas sanoo.

"Yrittäjien aika nousta barrikadeille"

– Nyt lähtee se rytinä. Silloin tippuu yrittäjiä. Tulee hirveästi konkursseja. Hätä on suuri.

Hautakankaan mukaan moni pienyrittäjä on ihan yksin, eivätkä he saa ääntään kuuluviin.

– Nyt on yrittäjien aika nousta barrikadeille ja kertoa missä jamassa he oikeasti ovat. Tämä lasku on muuten liian kallis Suomelle, Hautakangas sanoo.