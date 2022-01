Jopa kolmannes takseista voi joutua lopettamaan toimintansa kesällä

Viime vuoden toukokuusta lähtien taksiluvan edellytyksenä on ollut sekä oman yrittäjätunnuksen hankkiminen että taksiyrittäjäkokeen suorittaminen.

Joka kolmannella yrittäjäkoe suorittamatta

Taksialaa valvovan viranomaisen Traficomin mukaan useammalla kuin joka kolmannella taksiyrittäjällä on yhä lain vaatima yrittäjäkoe suorittamatta.

Aikaa kokeen suorittamiseen on huhtikuun loppuun saakka. Voimassaolevia taksiliikennelupia on tällä hetkellä noin 11 000. Lain edellyttämä yrittäjäkoe on suorittamatta 4 300 luvanhaltijalla, mitä Taksiliitossa pidetään hämmästyttävän suurena määränä.