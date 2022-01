Osa yliopistoista päätti pysyä etäopetuksessa maaliskuulle asti: Laiska ratkaisu, kommentoi SYL

– Jotkut yliopisto-opiskelijat ovat olleet jo pari vuotta etäopiskelijoita. Tautitilanne on vaikea, mutta opiskelijat ovat etäilleet jo liian kauan, Kouzmitchev kuvailee.

– Meillä on kandidaatteja, jotka ovat käyneet puoli vuotta yliopistolla. Tulevaisuudessa tämä näkyy mielenterveystilastoissa, Kouzmitchev povaa.

Esimerkiksi Vaasan yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto jatkavat etäopetusta 31. tammikuuta asti. Turun yliopistossa etäopetuslinjaus on voimassa 21. tammikuuta saakka. Yliopisto uumoilee, että todennäköisesti sitä jatketaan. Jyväskylän yliopistossa etäopiskellaan 23. tammikuuta asti. Mahdollisesta jatkosta päätetään ensi viikolla.

"Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kaatunut ainejärjestöille"

Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskeleva Inka Leinonen on opinnoissaan maisterivaiheessa. Lähiopetusta hänellä ei olisi tiedossakaan suosituksista riippumatta. Opintonsa hän aloitti 2017 ja Jyväskylässä 2020.

Leinonen kuvailee, että yliopisto on varmaankin tehnyt parhaansa pitääkseen huolta opiskelijoiden jaksamisesta poikkeusaikana.

Neuvontaa ja keskusteluapua on kyllä tarjolla. Leinonen nostaa esille ainejärjestöjen roolin.

– Ainakin oma ainejärjestöni on hienosti hoitanut asioita etänä ja järjestänyt opiskelijoita yhdistävää toimintaa. Tämä on vähän kuin kaatunut ainejärjestöille, hän kuvailee.

Jyväskylän yliopistossa opiskelee noin 14 000 opiskelijaa. Heidän hyvinvoinnistaan on huolehdittu muun muassa tietopaketeilla, kyselyillä, laitosten hyvinvointineuvojilla ja vertaistuella, luettelee koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen .

Etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia on pyritty minimoimaan muun muassa sillä, että lähiopetusta ja lähitapaamisia on järjestetty aina, kun se on ollut mahdollista.