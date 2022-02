Kymmenettuhannet kolmikymppiset käyttävät jo laskutuspalveluita – Asiantuntija huomauttaa, että on tärkeää tietää mihin silloin sitoutuu

Muun muassa tapetointeja, maalaustöitä ja sisustusrakentemista tekevä myrskyläläinen sisustusalan artesaani Tarja Vilén on noin kahden vuoden ajan hoitanut laskutuksensa Ukko.fi -palvelun kautta. Asiakkaita hän sai jo ennen valmistumistaan.

Kun laskun saa lähetettyä asiakkaalle nettipalvelussa, pitää moni palveluja hintansa arvoisina ja käyttökelpoisina. Verohallinnossa on nyt tulorekisteriaineiston perusteella selvitetty palvelujen käytön laajuutta.

– Vuodelta 2020 tutkittiin, että noin 50 000 asiakasta oli saanut suorituksia laskutuspalveluyritysten kautta. Sitten niin sanottuja virtuaalitilitoimistoja oli käyttänyt vajaa 30 000 henkilöä. Me emme osaa sanoa, miten miten aktiivisia he ovat olleet, mutta heillä on sellainen palvelu käytössään, kertoo asiakkuusjohtaja Sanna Mäki-Karvia.