Miksi frisbeegolfissa käytetään talvella savipussia ja millainen kiekko on hyvä – kysyimme viisi kysymystä yhä suositummasta talvilajista

Frisbeegolfliiton mukaan talvifrisbeegolfin harrastajamäärä kasvaa koko ajan.

Talviratoja löytyy joka puolelta Suomea ja esimerkiksi Hämeenlinnan Viisarissa käy kuukaudessa 2500-3000 talvifrisbeegolfaajaa.

Hämeenlinnan Discaajien puheenjohtaja Jouni Huuskon mukaan Viisarissa on hyvä talvirata. Rata aurataan mönkijällä ja paksuimmat kohdat jyrätään jyrsimellä, etteivät kiekot pääse katoamaan.

Heittopaikka taas pysyy sulana suolaamalla.

– Myös korona on lisännyt talvifrisbeegolfin harrastajamääriä, kun muut harrastukset ovat olleet kiinni, Huusko sanoo.

Viisi kysymystä ja vastausta

Kokkolalaiset Lari Biskop, Henri Hämäläinen ja Joonas Roslund käyvät talvisin frisbeegolfaamassa viikottain.

He kertovat, että frisbeegolf kesällä ja talvella on periaatteessa sama laji, mutta erojakin on:

Miten talvifrisbeegolf eroaa kesälajista?

– Suurin ero on vauhdissa. Heittäminen on hitaampaa ja radan kiertäminen kestää kauemmin, kun kiekkoja pitää etsiä hangesta. Pito on tärkeä. Sitä saa sorasta ja nastakengistä.

Miksi bagissa on savipussi?

– Savipussi eli Whale Sac sisältää savikiveä ja jauhoa, jolla voi kuivata kädet ja poistaa pintakosteuden. Näin kiekosta saa paremman tuntuman. Whale Scac on saanut nimensä valaan muotoiseksi tehdystä pussista, joka on helppo sitoa valaan evistä esimerkiksi housuihin tai reppuun

Millainen kiekko on hyvä talvella?

- Kirkkaat, neonväriset ja hitaaammat kiekot. Mitä hohtavampi sen parempi.

- Talvella huonoimmat värit ovat valkoinen, läpinäkyvä ja vaaleansininen. Musta kiekko voi helposti sekoittua oksiin.

- Teipillä kiekkoon kiinnitetyt serpentiinit ja nauhat helpottavat löytämistä. Nauhat voi myös puolittaa, jolloin ne ovat kevyempiä.

- Kiekot kannattaa laittaa autoon kylmenemään viimeistään edellisenä iltana. Näin lumi ei tartu niihin niin helposti. Jos kiekko on lämmin, sitä voi viilentää lumessa.

Miten ledit ja serpentiinit vaikuttavat frisbeen lentorataan?

- Ledit painavat noin 3 grammaa. Kun lisäpaino on keskellä, kiekosta tulee alivakaampi. Heittämisen kannalta ratkaisevaa paino on ulkoreunassa.

- Naru tai serpentiini ei paina yhtä paljon kuin ledi. Se voi kuitenkin vaikuttaa frisbeen lentorataan, jos se ei ole keskellä ja on huonosti teipattu. Sopiva teippi on kaksipuoleinen pakkausteippi.

Miten talvirata eroaa kesäradasta?

- Rata on lyhyempi eikä saa olla latujen lähellä. Esimerkiksi Kokkolan Laajalahdessa on talvella 13 väylää, kun kesällä niitä on 18. Myös radan kunnossapito on erilaista talvella. Heittopaikan ylläpitoon tarvitaan lapioita, harjoja, soraa ja poluille tamppausta.

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Aiheesta voi keskustella sunnuntaihin 23. tammikuuta kello 23 asti.