Vilma Haapalainen ja Oona Kinnunen tasapainoilevat kyllästymisen ja tottumisen välillä: "En muista, miltä elämä tuntui, kun ei ollut koronaa"

Kajaanilaiset Vilma Haapalainen ja Oona Kinnunen eivät lomansa aikana osanneet odottaa tällaista tilannetta, jossa tartuntamäärät ovat kovassa kasvussa ja rajoitukset taas kiristyneet. He kokevat, että arki on tasapainoilua koronaan kyllästymisen ja tottumisen välillä.

Kainuu olikin vielä ennen joululomaa perustasolla, joten tilanne muuttui koululaisten loman aikana huomattavasti. 4. tammikuuta Kainuun koronatilanne täytti leviämisvaiheen kriteerit, ja tällä viikolla uusia koronatartuntoja on todettu Kainuussa keskimäärin 150 päivittäin. Kajaanissa on altistusten takia tällä hetkellä etäopetuksessa parikymmentä luokkaa.

Niitä hetkiä ei ole monta, jolloin korona ei pyörisi koululaisten mielessä. Haapalainen ja Kinnunen arvelevat, että asteikolla 0–5 heidän kokemansa tilanteen rasittavuus on nyt 2 tai 3.

– Totta kai nyt on vähän stressaavampaa, kun tämä koronatilanne on mitä on, sanoo Oona Kinnunen.