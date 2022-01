Valtaosa Ylen aluevaalikoneeseen vastanneista kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille

Vihreää valoa ajatukselle näyttää noin kolme neljästä vastaajasta: he ovat joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä kysymyksestä.

Ylen aluevaalikoneeseen on vastannut noin 6 400 ehdokasta. Kaikkiaan ehdokkaita aluevaaleissa on noin 10 600.

Suurista puolueista vain perussuomalaiset epäilevät

Lähes kaikissa eduskuntapuolueissa suhtautuminen maksuttoman ehkäisyn tarjoamiseen nuorille on myönteistä. Kaikista myönteisimmin siihen suhtautuvat vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n vastaajat.

Porvoolainen aluevaaliehdokas Siru Nykänen (sd.) on maksuttoman ehkäisyn kannalla.

Hän haluaa nostaa keskusteluun myös sen näkökulman, että maksuttomalla ehkäisyllä on mahdollista ennaltaehkäistä raskaudenkeskeytyksistä aiheutuvia traumoja ja mielenterveysongelmia, joita on kallista hoitaa. Ehkäisyneuvonta on myös hyvä keino tavoittaa nuoria.