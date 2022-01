Venäläisaluksia lipui Itämerelle, Ruotsi nosti valmiutta Gotlannissa – ministeriön asiantuntija: "Kyllä Suomessa ollaan valveilla"

Mistä oikein on kyse, ja tulisiko Suomen olla huolissaan?

– Me emme kommentoi operatiiviseen valmiuteen liittyviä asioita, emmekä avaa, miten asioihin mahdollisesti varaudutaan, toteaa Pääesikunnan tiedottaja Tiina Möttönen .

Myös Merivartiostolla on sama linja: mahdollisia havaintoja ei kommentoida operatiivisista syistä. Sama vaitonainen linja toistuu puolustusministeriössä.

Alueloukkausta ei ole tapahtunut

– Kaikista ilmatilan ja meritilan loukkauksista tiedotetaan aina, oli kyseessä mikä valtio tahansa. Eli me olisimme jo tiedottaneet asiasta (jos alueloukkaus olisi tapahtunut), Nurmi sanoo.

– Toteaisin, että liikehdintää on, aluksia tulee ja menee. Yksi satamista on Kaliningrad, ja sitten Pietarin edustalla on satamia.