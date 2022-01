Tutkintojen määrä laski, mutta Sisu Häkälästä tuli merkonomi kotisohvalla – katso kaikkien ammattiin valmistuneiden nimet Ylen amiskoneesta

Viime syksynä merkonomiksi valmistunut Sisu Häkälä on päässyt kiinni työelämään. Hän on ollut vuoden alusta myyjänä autoliikkeessä Kotkassa.

Harjoittelupaikat kiven alla

Kaikki eivät ole olleet yhtä onnekkaita kuin Sisu Häkälä. Etäopetus on haitannut monen opiskelijan opintojen etenemistä. Maanlaajuisesti toiselta asteelta ammattiin valmistuneiden määrä on koronapandemian aikana hieman notkahtanut.

Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku ja opintopolut ovat henkilökohtaisia, joten tutkintoja valmistuu pitkin vuotta. Sisu Häkälä valmistui marraskuussa 2021.

Rajoituksilla ja etäopetuksella on ollut vaikutusta valmistumisiin, koska etäopetusjaksot ovat pysäyttäneet monen opiskelijan kohdalla opinnot kokonaan tai opintojen suorittaminen ei ole ollut mahdollista suunnitellussa ajassa.

Syksyllä merkonomiksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta valmistunut Sisu Häkälä on päässyt jo työelämään. Koronapandemian vuoksi Häkälä suoritti lähes koko tutkinnon etänä kotoa käsin. Hänelle etäopinnot sopivat hyvin.

Merkonomiksi valmistunutta Sisu Häkälää onnisti silläkin saralla, mutta hän on kuullut ongelmista.

– Riittävä osaaminen on todistettava näyttökokeessa, mutta sillä on vaikutuksensa, jos kädentaitoja opetetaan etäopetuksessa, huomauttaa Nurmi.

Nurmen mukaan opiskelu käy sitä haasteellisemmaksi, mitä kauemmin epidemia pitkittyy, vaikka tukitoimia on lisätty. Ammattioppilaitoksissa on järjestetty yksilöllistä opetusta, lisätty opinto-ohjausta sekä muuta tukihenkilöstöä.

Millaista on käydä ensin lukio, aloittaa korkeakouluopinnot ja tämän jälkeen huomata, että oma ala onkin ammatillisessa oppilaitoksessa? Entä joutuuko tällaisessa tilanteessa perustelemaan valintojaan läheisille? Näistä meille kertovat oululaiset Jaakko Heiskanen ja Okko Tuuri.

Ylen amiskone on julki

Yläpuolella olevassa Ylen amiskoneessa on kaikkien 1.6.–31.12.2021 ammatillisen tutkinnon suorittaneiden nimet ja tilastotietoa ammatillisesta opetuksesta Suomessa.

Yle on hankkinut valmistuneiden nimet tietopyynnöllä Opetushallitukselta, joka on välittänyt tiedot Ylelle siinä muodossa, jossa oppilaitokset ovat ne tallentaneet Koski-tietovarantoon. Amiskoneessa ei ole niiden nimiä, joilla on väestötietojärjestelmässä turvakielto tai jokin muu syy nimen salaamiselle.