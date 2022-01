Vanhus harhaili pikkutakissa ja sisätossuissa pakkasella, Totti Raittila pelasti muistisairaan: "Satuttiin oikeaan aikaan oikeaan paikkaan"

Hän soitti hätäkeskukseen ja pelasti vanhan, muistisairaan miehen hengen. Sitä mieltä on ainakin vanhuksen tytär, joka myöhemmin kiitteli pelastajia sosiaalisen median välityksellä.

Erityisesti pakkasella vähissä vaatteissa yksinään useita tunteja harhaileva muistisairas on suuressa vaarassa. Näin kertoo geriatrian sairaanhoitaja Anna-Stiina Karppinen . Helteillä saattaa yllättää nestehukka, eikä öisin ole turvallista muulloinkaan.

– On ehdottoman tärkeää auttaa tällaisissa tilanteissa. Mielestäni jokaisen tulee pitää silmät ja korvat auki, kun liikumme yleisillä paikoilla, Karppinen sanoo.

Vanhus tuli vastaan koiran iltapissilenkillä

Juttele ja kysy, tarvitsetko apua

Muistisairas saattaa tulla vastaan myös vaikkapa lenkkipolulla. Hän voi etsiä jotain tiettyä paikkaa tietämättä, mihin on menossa.

Ensimmäiseksi kannattaa Karppisen mukaan jutella ihmiselle. Häneltä voi kysellä, mihin hän on menossa ja löytääkö kotiin.

– Jos on kova huoli, että on välitöntä terveydellistä vaaraa, silloin on syytä ohjata hänet välittömästi avun piiriin eli käytännössä päivystykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kylmällä ilmalla vähissä vaatteissa liikkuvat, jotka eivät löydä kotiin, eikä heillä ole avaimia mukana. Eihän silloin voi jäädä odottelemaan, Karppinen sanoo.