Pihlajalinnan ja Pohjola Sairaalan kauppa varmistui, satojen työntekijöiden työnantaja vaihtuu

Pihlajalinnan ja Pohjola Sairaalan yhdistyminen on varmistunut. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi yhdistymisen perjantaina, molemmat yritykset tiedottavat.

Kaupan nettovelaton käteishinta on 31,8 miljoonaa euroa. Pohjola Sairaalan liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 74,2 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Viidessä kaupungissa

Pohjola Sairaala on ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tapaturmien hoitoon erikoistunut sairaalaketju, joka on perustettu 2013. Pohjola Sairaala toimii viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on noin 270 henkilöä ja yli 300 ammatinharjoittajaa.