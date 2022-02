Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Kyllä me ollaan sua etsittykin.

Näihin sanoihin päättyi Roope Långströmin pakomatka syksyllä 2021. Hetkeä aiemmin neljä poliisiautoa oli kaartanut pihaan Helsingin Pikku Huopalahdessa.

Poliisit olivat tulleet muusta syystä, mutta he olivat tunnistaneet miehen heti. Ennen kuin Långström oli täyttänyt 25, hänet oli haastettu oikeuteen yli sata kertaa epäiltynä erilaisista rikoksista.

Todennäköisesti hänellä on ikäisekseen yksi Suomen pisimmistä rikosrekistereistä.

Maaliskuussa Långströmin piti kirjautua Sörnäisten vankilaan suorittamaan tuomiota nipusta pikkurikoksia.

– Mutta enhän mä mennyt sinne, Långström sanoo.

Sen sijaan nuori mies päätti lähteä kiertämään Suomea ja Ruotsia. Hän lähetti terveisiä tien päältä Facebookissa ja striimasi videoita juhlista.

Nyt hän sanoo, että vankilan välttely oli raskasta ja kallista. Ja kun hän kahdeksan kuukauden jälkeen sattui poliisin eteen, hän ei enää edes yrittänyt paeta.

– Tunsin lähinnä helpotusta.

Tällaisia ovat eniten rikossyytteitä saaneet

Jos ottaisimme sadan satunnaisen suomalaisen miehen joukon, heistä yksi tekisi yli kolmanneksen kaikista rikoksista. Naisissa yksi sadasta syyllistyy yli puoleen kaikista rikoksista. Tätä tarkoittaa rikollisuuden kasautuminen – ja ilmiö on osin korostunut entisestään.

Selvitimme tätä juttua varten, keitä ovat ne ihmiset, joilla on ollut kaikista eniten rikosjuttuja vireillä käräjäoikeuksissa. Selvitys perustuu kymmenen viime vuoden aikana nostettuihin syytteisiin.

Lähtökohtaisesti emme kerro henkilöiden oikeita nimiä, koska rikokset ovat pääosin lieviä. Poikkeus on Långström, joka suostui esiintymään tässä jutussa nimellään.

Hän ja kymmenkunta muuta suomalaista ovat saaneet käräjäkutsun rötöksistään yli sata kertaa kymmenen viime vuoden aikana.

Ja koska yhden rikosjutun alla voi olla kymmeniä syytteitä, listan kärkinimillä voi siis olla jopa nelinumeroinen määrä rikoksia kontollaan – vaikka pieni osa syytteistä hylätäänkin.

"Se on ollut mulle elämäntapa"

Peltojen halki kulkee kapea tie, jota reunustaa pitkältä matkalta koivukuja. Perillä on teräsaita, tienpätkä, toinen teräsaita: Köyliön vankila.

Lätäköiden keskellä on lentopalloilijaa esittävä veistos, jonka yksi vangeista on vuosikymmeniä sitten tehnyt.

– Se edustaa uutta alkua, sanoo vankilan apulaisjohtaja Pekka Huhtamaa.

Myös Roope Långström on täällä etsimässä uutta alkua. Hän kävelee Adidaksen sandaalit jalassaan poikki sulavesien kasteleman ulkoilupihan.

Långström naurahtaa, kun kerromme, miksi olemme tapaamassa häntä: ei rikosrekisterin pituus ole hänelle ylpeydenaihe.

– Eihän siinä mitään kehumista ole. Mutta se on ollut mulle elämäntapa, hän sanoo.

Nyt Långström haluaisi aloittaa peruskoulun. Lapsena hän oli enemmän kiinnostunut hevosista kuin koulusta. Aamulla hän meni kouluun, mutta lähti usein jo kahdentoista aikaan R-kioskille katselemaan raveja.

– Olen aina käynyt erityisluokkaa. Sitten kun mut siirrettiin toiseen kouluun, päätin että lopetan tämän.

Ja niin Långströmin koulutie päättyi seitsemänteen luokkaan. Vähitellen rötökset ja alkoholi alkoivat saada yhä isomman osan nuoren romanipojan elämässä. Tai kuten hän itse sanoo: rupesi kiinnostamaan "maalima".

– Eihän mun kotona ikinä tykätty hyvää, että varastelen ja elän tällaista elämää.

Suku ei ole kuitenkaan hyljeksinyt Långströmiä rikosten vuoksi: kun hän vapautuu, hän aikoo palata perheensä luo.

– Eivät he ajattele, että "voi, tämä on erityinen rikollinen".

Professori: "Siinä on epäonnistunut sekä yksilö että yhteiskunta"

Ylen selvityksestä piirtyy kuva ihmisistä, jotka ovat jatkuvassa kierteessä.

Heidän rikoksensa ovat yleensä pieniä – näpistyksiä, varkauksia, kulkuneuvon kuljettamisia luvatta. Yksi 52-vuotias mies haastettiin 140 kertaa oikeuteen pelkästään näpistyksistä vuosina 2011–2021. Lyhyet tauot juttujen välillä kertovat siitä, että edes vankila ei ole katkaissut rötöstelyä.

Tilastot näyttävät, että ongelma on korostunut entisestään. Varkauksista tuomittujen rikoksenuusijoiden määrä on kasvanut lähes 40 prosenttia kymmenessä vuodessa.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan nykyinen järjestelmä ei onnistu pysäyttämään lievien rikosten tehtailua.

– Jos yhdellä ihmisellä on nelinumeroinen määrä rikoksia tehtynä, siinä on epäonnistunut sekä yksilö että yhteiskunta, Tolvanen sanoo.

Hänen mielestään nuorten rikoskierteeseen puututaan liian myöhään ja väärin keinoin. Esimerkiksi yhdyskuntapalvelu toimii satunnaisesti rikoksiin syyllistyvien aikuisten, mutta ei rikoskierteessä olevien nuorten kohdalla.

– Tietysti vankila saattaisi auttaa, jos jälkihuolto olisi kunnossa. Mutta vapautuvien vankien kuntouttamisessa ei ole päästy puheita pidemmälle.

Tolvasen mielestä aiempaa rikollisuutta voisi käyttää nykyistä enemmän koventamisperusteena omaisuusrikoksissa, jolloin kierre katkeaisi pidemmäksi aikaa. Muuten tekijät uhkaavat jäävä vankiloissa näkymättömäksi massaksi, jota ei ehditä kuntouttaa.

Rangaistukset eivät hetkauttaneet rikoskierteessä

Roope Långströmin tarina on hyvä esimerkki Tolvasen esiin nostamista huolenaiheista.

21-vuotiaana hänet tuomittiin kerralla 13 näpistyksestä, 2 varkaudesta, 3 kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja rattijuopumuksesta. Hän kertoi oikeudelle raitistuneensa, joten käräjäoikeus säästi hänet vankilalta. Hänet tuomittiin suorittamaan 80 tuntia yhdyskuntapalvelua. Sitä mies ei tehnyt tuntiakaan.

Långström sanoo suoraan: rikoskierteen aikana yhteiskunnan hänelle määräämät seuraamukset – sakot, yhdyskuntapalvelut, lyhyet vankeustuomiot – eivät tuntuneet miltään.

– Hälläväliä. Lusin tuomion, syljeskelin kattoon, odotin vapautumista, hän sanoo.

Vasta nyt, 26-vuotiaana, Långström sanoo muuttaneensa mielensä.

Yksittäiset romanit korostuvat selvityksessä

Rikokset kasautuvat tyypillisesti nuorille miehille. Siksi ei yllätä, että viiden eniten rikossyytteitä saaneen joukossa on Ylen selvityksessä kolme vuonna 1995 syntynyttä nuorta miestä.

Erityisesti yksittäiset nuoret romanimiehet näyttävät korostuvan aineistossa. Tarkkaa tietoa tästä ei saa, sillä romanitaustaa ei kirjata mihinkään rekisteriin – he ovat suomalaisia. Tämän jutun arvio perustuu julkisuudessa olleisiin sekä haastatteluissa ilmenneisiin tietoihin henkilöiden romanitaustasta.

Yli 50 rikosjutussa vastaajana olleiden joukossa on esimerkiksi kolme pitkästä petossarjasta tuomittua miestä, joiden romanitausta tuli esille tapauksen uutisoinnissa. Lisäksi listalla on kolme muuta, jotka ovat Ylen tietojen mukaan samaa romanisukua yhden tuomituista kanssa. Yhteensä tällä kuusikolla on ollut yli 500 rikosasiaa vireillä.

Romanien rikollisuus on ollut samanaikaisesti tunnettu ja vaiettu aihe. Esimerkiksi Helsingin yliopiston raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) romanit ylikorostuvat sekä henkirikosten uhreina että tekijöinä.

Julkinen keskustelu aiheesta on kuitenkin ollut vaikeaa. Romanit ovat syrjitty vähemmistö ja rikoskeskustelun koetaan leimaavan heitä kaikkia. Romaneita on Suomessa yli 10 000: rikoskierteessä on heistä pieni osa.

Yle haastatteli tätä juttua varten kahta entistä romanivankia sekä kahta rikostaustaisten romanien kanssa työskentelevää henkilöä. Kaikki sanoivat olevansa huolissaan parikymppisten romanien päihteidenkäytöstä ja rikollisuudesta.

– Jotenkin tuntuu, että meidän nuoret on tänä päivänä todella hukassa, sanoo palveluohjaaja Katriina Roth Romano Missiosta.

Hän pitää rikoskierteessä olevia romaneita vähemmistöryhmän sisäisenä syrjäytyneenä ryhmänä. Monella heistä on useita lastensuojelun sijoituksia ja ongelmia päihteiden kanssa.

– Näen, että se on pieni, mutta näkyvä ryhmä. Osa heistä on syrjäytyneitä omasta suvustaankin.

"Tykkäsin, kun ihmiset näki että mulla on hyvää tavaraa"

Sellin kalustus on nopeasti lueteltu. Kolme punkkaa, pöytä, vuotava jääkaappi, äskettäin korjattu kahvinkeitin, televisio. Nyrkiniskun kestäneen oven takana on vessa. Sen loisteputken päälle on joku virittänyt sinisen kankaan.

– Luvaton tunnelmavalaistus, kuittaa yksi vankilan työntekijöistä.

Rahat loistoautoon Långström oli kerännyt itse. Sen tarkemmin hän ei halua rahojen alkuperää muistella.

– Sitä ei voi tietää.

Långström pitää selvänä, että romanitaustalla ei ole mitään tekemistä hänen rötöstensä kanssa. Toisaalta osa Ylen tätä juttua varten haastattelemista romaneista näkee, että erityisesti Långströmin ikäisille romaneille ulkoinen materialismi on tärkeää. Asema vähemmistön osana antaa kuitenkin usein huonot lähtökohdat vaurastumiseen.

Ei ehkä ole sattumaa, että niin moni Långströmin kaveripiirissä pitää Facebook-profiilissaan Al Pacinon kuvaa ikonisesta gangsterielokuvasta Scarface – arpinaama. Siinä Pacinon näyttelemä Kuuban pakolainen nousee hylkiön asemasta rikkauteen rikosten avulla.

– Se kuva kertoo gangsterien ihannoinnista, sanoo rikoksentorjuntatyön koordinaattori Miska Nyman.

Hän on romani, entinen rikollinen ja työskentelee nykyään Suomen romanifoorumille. Hänen mielestään rikoksia tekevissä nuorissa romaneissa näkyy nyt kiinnostus gangsterielämään tavalla, joka ei ennen ole ollut ominaista romaniyhteisölle.

– Näitä hahmoja idolisoidaan, heidän pukeutumistaan matkitaan – ja aika nopeasti se alkaa vaikuttaa siihen, mitä tehdään, hän sanoo.

Myös Roope Långström on nähnyt Arpinaaman muutaman kerran. Hänen lempikohtauksensa on elokuvan lopussa, kun päähenkilö ampuu kartanoonsa tunkeutuneita asemiehiä rynnäkkökiväärillä. Samaistuvatko rikoksia tekevät nuoret romanit hänestä Pacinon esittämään huumeparoniin?

– Eivät, se on hölynpölyä, Roope Långström sanoo.

Näin rikoskierteessä olevan ajattelu eroaa muiden ajattelusta

Moni rikoskierteessä oleva varastelee tyydyttääkseen päihderiippuvuuden aiheuttamaa loputonta rahantarvetta. Yle on aiemmin kirjoittanut siitä, miten erityisesti huumeisiin liittyvät omaisuusrikokset ovat yleistyneet.

Myös Långström oli alkoholiongelmainen, mutta hänelle rikokset olivat myös tapa pitää yllä hieman hohdokkaampaa elämää.

– Se oli vaan helppoa rahaa. Ja monesti tilaisuus on tehnyt varkaan.

Ja tässä Långström on tuonut esille tärkeän piirteen rikoskierteessä olevan ajattelusta.

Kun tavallinen kadunmies näkee vaikkapa kaupan takahuoneessa lukitsemattoman kassakaapin, hän tuskin tekee mitään. Mutta kun Roope Långström sattui samankaltaiseen tilanteeseen muutama vuosi sitten, hän käveli takahuoneeseen ja sulloi yli 10 000 euron edestä seteleitä taskuunsa.

– Mulla on ollut elämässä hullun tuuri, saatan vaikka kompastua lompakkoon.

Lompakkojutun Långström sanoo kahteen eri otteeseen. Vaikuttaa siltä, että tilaisuuden korostaminen on hänelle tärkeää.

Se on olennainen huomio: tilaisuuksien vähentäminen on tutkistustikin tehokas tapa vähentää rikollisuutta. Mutta "tilaisuus tekee varkaan" -ajatus on myös tapa ulkoistaa vastuu rikoksesta.

Asiantuntijat puhuvat rikosmyönteisyydestä. Sellainen ajattelu on tyypillistä silloin, kun ihminen ei ole vielä valmis pääsemään eroon rikoskierteestä.

"Sehän on pelkästään mun omasta halusta kiinni, haluanko lopettaa vai en"

Elämä Köyliön vankilassa seuraa viiden minuutin tarkkuudella kirjattua aikataulua. Aamutarkastus on kello 7.05 ja lääkkeet otetaan 7.10. Iltatupakkaan on kirjattu kymmenen minuutin aikaikkuna lauantaina ja sunnuntaina.

Ennen vangit saivat käydä valvotusti ruokakaupassa. Se kiellettiin – vastineeksi he saavat tilata Leijona Cateringin kanttiinista riisikakkuja, säilykkeitä, nuudeleita, kaakaota ja sellaista. Huono juttu Roope Långströmin mielestä.

– Täällähän on täysi ylöspito, eikö se riitä? kysyy apulaisjohtaja Pekka Huhtamaa.

Långström tuhahtaa jotain. Tuntuu siltä, että hän ei kuunnellut. Hän haluaa pois.

– Joka minuutti mun on huono olla täällä, hän sanoo.

Jos Långströmiä lykästää, hän saa vielä toisenkin siirron, tällä kertaa avovankilaan toiselle puolen Suomea. Siellä hän voisi ehkä työskennellä tallilla. Hevoset kiinnostavat häntä taas. Långström on alkanut seurata lauantain raveja sellin vanhasta televisiosta.

– Hevoset on aina olleet mun intohimo. Ne on kilttejä ja luotettavia eläimiä. Jos pääsen tallille töihin, mulla ei jää aikaa rikoksiin, hän miettii.

– Ja uskon että se pelastaa mut tästä.

26-vuotiaalle Långströmille nykyinen vankilatuomio on neljäs ja sitä on jäljellä noin vuosi. Hän on hyvin tietoinen tehtävän vaikeudesta. Mutta vaikkei kukaan muu uskoisi häneen, hän itse uskoo.

– Sehän on pelkästään mun omasta halusta kiinni, haluanko lopettaa vai en. Ja nyt haluan pois kierteestä.