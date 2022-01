Itä-Afrikassa jo kolmas sadekausi peräkkäin epäonnistui – avustustyöntekijä: Pahentaa konflikteja ja pakottaa ihmiset lähtemään kodeistaan

Alueen asukkaista suurin osa on erittäin köyhiä ja saa pääasialliset tulonsa maataloudesta. Asiantuntijoiden arvion mukaan kuivuusongelma on aiheuttanut ruokapulan, joka on pahin alueella 35 vuoteen. Ainakin 20 miljoonaa ihmistä on välittömän hätäavun tarpeessa, arvioi yhdysvaltalainen avustusjärjestö USAID.