Sosiaalityö unohtunut aluevaaleissa, kritisoi professori: "Ei ymmärretä, että jokainen käyttää palveluita jossain elämänsä vaiheessa"

Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalitieteen yksikköä johtava professori Aila-Leena Matthies on huolissaan sosiaalipalvelujen asemasta meneillään olevassa sote-uudistuksessa.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnista on puhuttu viime vuodet paljon, Matthies pohtii tietävätkö ehdokkaat sittenkään, että kysymys on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisestä, minkä pitäisi toteutua tasavertaisesti.

Sosiaalipuoli on uudistuksessa Matthiesin mukaan unohdettu eikä sen merkitystä ole ymmärretty. Se selittääkin hänen mukaansa osin uudistuksen hidasta etenemistä.

Professori muistuttaa, että sosiaalipuoli on taloudelliselta volyymiltaan aivan yhtä laaja kuin terveydenhuolto ja henkilökuntaa on lähes yhtä paljon.

Matthies korostaakin, että sosiaalityön kohderyhmistä puhuttaessa on muistettava myös yhteinen ihmisyys, johon kuuluu se, että kaikki ovat todennäköisesti jossain vaiheessa erittäin haavoittuvaisia. Se voi tapahtua yllättäen eikä mikään sosioekonominen asema suojaa siltä.

Erityistä huolta Matthies kantaa nyt lapsiperheiden köyhyydestä, joka on räjähtänyt viimeisen 15 vuoden aikana.

Hänen mukaansa 15 vuotta sitten lapsiperheiden köyhyys oli Suomessa vielä maailman alhaisinta, ja nyt Suomi on sijalla 14.

– Siihen ei nyt näytä tulevan apua, koska tuet on pidetty niin alhaisella tasolla. Meillä on myös konkreettista köyhyyttä, 400 000 ihmistä joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Se on tullut jäädäkseen tärkeäksi kompensoijaksi sille, että muut tuet tai jopa palkat ovat niin alhaisia, että niillä ei elä.