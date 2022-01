Suurperheen talo paloi loppiaisena maan tasalle ja nyt elämä on vapaaehtoisten auttajien varassa – somesta saatiin apua, mutta myös ilkeyksiä

Lumi on peittänyt hiiltyneet rauniot, mutta pystyyn jääneet savupiippu ja uunit ovat vielä selvästi näkyvissä.

– Sinulla on lusikat kaapissa, ja sinulla on mukit kaapissa. Minä en ymmärrä, että minulla ei ole edes sitä kaappia, hän sanoo.

Vapaaehtoiset eivät aikailleet

Muhosen mukaan uusi keräys käynnistetään sitten, kun perhe on löytänyt itselleen uuden kodin.

Talon raunioilla käyskentelevä Kimmo Perämäki tunnustaa, että perheen saama apu on koskettanut.

Somesta niin apua kuin ilkeyksiäkin

Perheelle on tavaroiden lisäksi kerätty myös rahaa. Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanapu järjesti netissä keräyksen, jonka tavoitteeksi oli asetettu 12 000 euroa. Keräystavoite täyttyi jo parissa päivässä.

– Voi kuvitella, että kun ihan kaikki on menetetty palossa, niin ei se ole iso summa.

Auttamiseen liittyy myös hienotunteisuutta

Apua tarvitsevalta on kysyttävä, millaista apua hän toivoo, ja millaista apua hän on jo kenties saanut. Apua tarjoavalle on puolestaan voitava sanoa kauniisti, jos tarjottua apua ei juuri silloin tarvita.