“Kello viideltä Ritavuori ammutaan”

Kukkopoika

Tuhannen markan seteli

“Ymmärrätte varmaan, miksi”

Surunlapsi

Ylioppilas jo seitsemän vuotta, eikä ole mitään tehnyt tässä maailmassa. On nyt lähes kokonaan kuluttanut suuren perintönsä; on väsynyt elämään, eikä tee mitään työtä. Hänen ainoa intohimonsa on aina ollut ampua kissoja revolverilla.