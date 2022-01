Kulttuuriala joutui taas kiirastuleen, jonka kestosta kukaan ei tiedä – DJ Proteus: "Tapahtuma-alalta löytyy tuskaa, ahdistusta ja henkisiä helvettejä"

– Virustilanne oli epäselvä, ja kaikki tapahtui niin nopeissa sykleissä, etten voinut ryhtyä rakentamaan mitään uutta tai kestävää. Tapahtuma-alalla mikään ei synny hetkessä, vaan kyse on pitkäjänteisestä suunnittelusta. On tehtävä artistibuukkaukset, palkattava työntekijät, varattava tilat, hoidettava lipunmyynti, panostettava ennakkomarkkinointiin ja niin edelleen.

Andersson laskee, että korona-aikana, jota on kohta kestänyt kaksi vuotta, hän on joutunut perumaan tai siirtämään myöhemmäksi kymmeniä tapahtumia.

Rajoituspolitiikka on ollut impulsiivista

Harri Anderssonin mielestä rajoituspolitiikka on ollut impulsiivista ja vaikeasti ennustettavaa. Pitkäjänteinen suunnittelu on mahdotonta, koska kukaan ei tiedä, millainen tilanne on kuukauden kuluttua.

Vaikka kulttuuriala on saanut koronatukia valtiovallalta, Andersson pitää tukiviidakkoa sekavana ja epäkäytännöllisenä. Juuri nyt kulttuuriala on joutunut jälleen pitkälti sulkutilaan, mutta Anderssonin mielestä selkeää näkymää kriisistä ulos ei ole.

Harri Andersson valtavan levykokoelmansa äärellä. Andersson on esitellyt suomalaiselle yleisölle nimenomaan raskaampaa tanssimusiikkia sekä oman uransa että järjestämiensä tapahtumien kautta. Hän on ollut Best Hard Dance DJ vuosina 2004 ja 2005.

Kaikki ei ole mennyt putkeen

– Tilanne on äärettömän vaikea. Tämä on tietysti valtava pettymys kaikille meille, jotka teemme työtä kulttuurin ja tapahtumien ympärillä. Ehkä kaikista vaikein asia on se, että tämä on jatkunut niin kauan: eletään jo kolmatta koronavuotta.