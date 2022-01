Jos mietit, voiko prinssi Andrew joutua vankilaan tai onko hän nyt matti meikäläinen, lue nämä 5 vastausta

1. Voiko prinssi Andrew joutua vankilaan?

Prinssi Andrew’ta vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä, vaan tapausta puidaan siviilioikeudessa. The Guardian spekuloi (siirryt toiseen palveluun) , että jos prinssi Andrew häviää jutun, vahingonkorvaukset voivat olla miljoonaluokassa.

Giuffren mukaan edesmennyt seksuaalirikollinen ja liikemies Jeffrey Epstein kauppasi Giuffren useaan otteeseen prinssi Andrew'lle seksiä varten. Tapahtumista on parikymmentä vuotta aikaa, ja Giuffren oli niiden aikaan 17-vuotias.

2. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Prinssi Andrew voi myös valittaa oikeuden päätöksestä, mutta se on epätodennäköistä. Pitkittynyt käsittely lisäisi aiheen näkyvyyttä.

Asiantuntijat arvelevat suuntaan ja toiseen sitä, yrittääkö prinssi Andrew sopia syytteistä rahalla ilman oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti yksityiskohtineen olisi prinssi Andrew’lle nöyryyttävä: jo nyt julkisuudessa on käsitelty esimerkiksi sitä, millä tavalla prinssi Andrew hikoilee (siirryt toiseen palveluun) . Toisaalta rahallinen sopiminen viestisi syyllisyyden myöntämisestä.

Giuffren asianajaja sen sijaan on kommentoinut BBC:lle (siirryt toiseen palveluun) , että pelkkä rahallinen korvaus tuskin kiinnostaa kanteen nostanutta Giuffrea.

Giuffre on sanonut ryhtyneensä oikeustaisteluun, jotta voisi näyttää muillekin, että on mahdollista saada elämänsä takaisin vaatimalla oikeutta.

– Myös valtaapitävät ja rikkaat on vaadittava vastuuseen teoistaan, Giuffre on sanonut lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun) .

3. Miksi prinssi Andrew’n sotilasarvonimet poistettiin?

Päätös luopua sotilasarvonimistä tapahtui hovin tiedotuksen mukaan yhteisymmärryksessä, mutta asiaa on puitu jo pitkään kansainvälisessä mediassa.

Vaikka prinssi Andrew on kuningattaren poika, monet brittihovin asiantuntijat pitävät (siirryt toiseen palveluun) päätöstä välttämättömänä hovin maineen ylläpitämiseksi.

4. Onko prinssi nyt matti meikäläinen?

Ei sentään, prinssi Andrew on yhä 9. perillinen kruunuun.

Prinssi Andrew'n kuninkaalliset tehtävät on jaettu muiden hovin jäsenten hoidettavaksi, mutta hänellä säilyy Yorkin herttuan titteli sekä vara-amiraalin sotilasarvo. The Timesin lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) on mahdollista, että tuomio seksuaalirikoksesta voisi johtaa Yorkin herttuan arvonimen menettämiseen.