Suomen rikkaimman suvun rahoilla pyöritetään säätiötä, joka neuvoo välttämään kännykkäsäteilyä – ihmisiä jopa kehotettu harkitsemaan muuttoa

Tiedemaailman enemmistön tai WHO:n kaltaisen terveysauktoriteetin vastaus on ei.

Kännykkäsäteilyltä suojaavia välineitä myyvien kauppiaiden vastaus on kyllä.

Sänky työhuoneeseen ja kirpparilta vanha lankapuhelin

– Kardiologi sanoi, että kun sydän on sähköinen elin, niin se nyt ottaa sähköhäiriötä jostain.

Haaparanta puolestaan on vakuuttunut, että oireiden syy on naapurissa sijaitsevan tukiaseman lähettämä sähkömagneettinen säteily.

Johtopäätöksen tukena on säteilyä koskeva mittausraportti. Raporttia ei ole laatinut Suomen säteilyvalvonnasta vastaava STUK, vaan 2016 perustettu Sähköherkkyyssäätiö.

Kun Haaparanta huolestui tukiasemasta, hän otti yhteyttä säätiöön, joka lähetti hänen kotiinsa insinöörin mittaamaan säteilyarvoja. Säätiön mittauspalvelu on ilmainen.

– Hän sanoi, että makuuhuoneessani on niin korkeat lukemat, että hän ei suosittele sitä käytettäväksi nukkumatilana. Minä siihen että apua, siellähän minä nukun.

Sähköherkkyyssäätiön insinööri kehotti Haaparantaa vaihtamaan langattoman puhelimensa langalliseen. "Hyvä puoli tässä on se, että tämä ei säteile".

"Olen aina puuhastellut kotini pihapiirissä kesät ja talvet. Nykyään en puuhastele. Vallankaan etupihalla, koska siellä on huomattavasti korkeammat säteilylukemat", Haaparanta sanoo.

Koneen osakkeiden turvin 5G-verkkoa vastaan

Haaparanta on kertonut kokemuksistaan myös Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) .

Sähköherkkyyssäätiön perusti vuonna 2016 Ilona Herlinin sijoitusyhtiö Polttina Oy. Ilona Herlin on Koneen toiseksi suurin osakkeenomistaja ja Suomen harvoja miljardöörejä. Herlin on myös Sähköherkkyyssäätiön puheenjohtaja.

Sähköherkkyyssäätiön hallitukseen kuuluvat Ilona Herlin (toinen vasemmalta) ja Hanna Nurminen (toinen oikealta). He kuuluvat Suomen rikkaimpaan sukuun, eli hissiyhtiö Koneen omistaviin Herlineihin.

Säätiön hallitukseen kuuluva Hanna Nurminen on puhunut avoimesti sähköherkkyydestään julkisuudessa . Myös Nurminen on sukuyhtiönsä Koneen suurimpia osakkeenomistajia.

Varallisuuttaan Sähköherkkyyssäätiö on käyttänyt esimerkiksi tukemalla tahoja, jotka kampanjoivat 5G-mobiiliteknologiaa vastaan.

Säätiön keskeisintä toimintaa on kuitenkin sähköherkkien neuvonta ja apuvälinelainaamon pyörittäminen. Ensimmäisen kolmen toimintavuotensa aikana säätiö oli lainannut apuvälineitä yli sadalle henkilölle.

Anja Haaparannan säteilyä heijastava kangas on tuhansien eurojen arvoinen. Sen ostaminen on eläkeläiselle iso päätös.

– Mutta se sijoitus on tehtävä. Enhän minä ilman niitä tule toimeen.

Tarjolla kaikkea maalista vauvanmyssyihin

Haaparannan kankaan on valmistanut sveitsiläinen Swiss Shield. Yritys on valmistanut säteilyä heijastavaa kangasta 1990-luvun lopulta lähtien.

Swiss Shieldin toimitusjohtaja Henrik Tvengen mukaan kankaan kysyntä on kasvanut selvästi viime vuosina.

– Ehkä korona vaikuttaa asiaan? Ehkä ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona tietokoneillaan selvittämässä, mitä on 5G, Tvenge pohtii.

Tarjonnasta päätellen mobiilisäteilyltä suojaavien välineiden markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti. Tarjolla on kaikkea säteilyä heijastavasta maalista kankaisiin ja vauvanmyssyihin.

Kauppiaiden myyntivaltti on mobiilisäteilyn väitetty vaarallisuus.

– Me kaikki kärsimme sähkömagneettisista aalloista. Jotkut enemmän kuin toiset. Mutta olemme kaikki potentiaalisia asiakkaita, kuvailee Swiss Shieldin toimitusjohtaja Tvenge.

Kännykkäsäteilyn mahdollisia haittavaikutuksia on tutkittu vuosikymmeniä. Johdonmukaista näyttöä esimerkiksi säteilyn syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei ole toistaiseksi löydetty.

Lääketieteen asiantuntijat eivät suosittele säteilyn välttämistä

On jo pitkään tiedetty, että kalkkitabletin kaltainen lumelääke voi parantaa, jos ihminen uskoo saavansa tehokasta lääkettä.

Sähköherkkyydessä on kyse samasta ilmiöstä, mutta käänteisesti, sanoo psykiatrian professori Jyrki Korkeila Turun yliopistosta.

– Se on eräänlaista pirullista oppimista, Korkeila sanoo.

Sähköherkät kärsivät niin sanotusta nosebo-ilmiöstä eli lumehaitasta, sanoo professori Korkeila. "Tällaiset mekanismit ovat olleet ihmisille tärkeitä, jotta on voitu pysyä hengissä tilanteissa, joissa ei tiedetä onko jokin asia vaarallinen vai ei".

Yksi syy tähän on se, että säteilyltä suojautuminen hankaloittaa merkittävästi elämää. Nykyisin mobiilisäteilyä on kaikkialla, missä on ihmisiä.