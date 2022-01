Analyysi: EU jäi sivurooliin Euroopan turvallisuuspolitiikan superviikolla – ja juuri se on Venäjän tavoite

Venäjän tavoite on nimenomaan saattaa EU instituutiona huonoon valoon, sanoo EU:hun keskittyvän ajatushautomon CEPS:n johtaja Steve Blockmans videohaastattelussa.

Venäjän ei ole pakko pitää EU:ta minään. Ja se on suurilta osin EU:n itsensä syytä.

Ajankohta on otollinen: Saksan liittokansleri vaihtui vasta reilu kuukausi sitten ja Ranskassa painavat päälle huhtikuun presidentinvaalit.

Nyt on oikea hetki tökkiä EU:n ulkopolitiikan huojuvaa tornia.

EU on 450 miljoonan asukkaan yhteisö, jonka bruttokansantuote on noin 15 kertaa suurempi kuin Venäjän. Silti se on helppo ohittaa, vaikka keskustelut koskevat sen takapihalla Ukrainassa käynnissä olevaa kriisiä. Miksi?