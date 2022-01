Auli Viitalan kolumni: Nykyään saa sanoa ihan mitä sattuu

Juuri se on ajassamme niin poikkeuksellista: sana on vapaa. Tämänkin kolumnin kommentteihin saa mennä kirjoittamaan ikioman mielipiteensä, kunhan ei sorru asiattomuuksiin , ja siellä se seisoo kaikkien suomea osaavien saatavilla.

“Anteeksi” on tosi kätevä sana. Jos on loukannut tahtomattaan, sillä pääsee nopeasti hankalasta tilanteesta. Jos on loukannut tahallaan, se on vieläkin tärkeämpi. Vastuu ikään kuin siirtyy toiselle, ja hänen osakseen tulee anteeksi antaminen. Sen jälkeen ollaan samalla puolella. Kaunista ja käytännöllistä!