Herätys: Ilmastonmuutos uhkaa olympialaisia | Amerikkalainen elokuvakoulu kasvatti ohjaajan | Huijaus verkkokaupassa ammattilaistuu

Sunnuntaina tuuli kääntyy lounaaseen. Lauhempaa ilmaa virtaa hetkeksi Suomeen, sää pilvistyy. Lumisateita on liikkunut pohjoisen yllä yöllä ja lunta on voinut kertyä Lapissa jopa 20 senttimetriä. Ajokeli on laajalti huono. Jalankulkijoille keli on liukas vaihtelevien lämpötilojen takia.