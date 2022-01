Herätys: Sähkön siirtohinta voi laskea kaupungissa | Ylen amiskone kertoo valmistuneet | Serbinationalistien provokaatiot yleistyneet

Ylen kysely: Sähkön siirtohinnat laskevat osassa kaupungeista

Tutkintojen määrä laski, mutta Sisu Häkälästä tuli merkonomi kotisohvalla

Kotkalainen Simo Häkälä on yksi hiljattain ammattiin valmistuneista. Hän sai tutkintonsa suoritettua, vaikka osalla etäopetus on hidastanut opintojen etenemistä. Häkälä on löytänyt myös töitä. Ylen amiskoneessa on yli 35 000 ammattiin valmistuneen nimi.