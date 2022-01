Itämereen upotetut taisteluaineet vaarantavat meren herkän ekosysteemin

Suuri osa aseista laskettiin mereen toisen maailmansodan jälkeen tieten tahtoen, koska vaarallisista aineista haluttiin päästä helposti eroon. Huolta ovat aiheuttaneet erityisesti kemialliset aseet, joita on upotettu ammuksina, ilmapommeina tai tynnyreissä. Sen lisäksi pohjassa on syöpyneitä merimiinoja ja tavanomaisia ammuksia.

– Mereen on upotettu jopa kokonaisia aluksia. Hylkyjä löytyy edelleen. Osa ammuksista on todennäköisesti uponnut syvälle sedimenttiin ja vuotaa siellä, osa on jäänyt sedimentin päälle, kuvailee professori Paula Vanninen, joka työskentelee tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutissa Verifinissä.