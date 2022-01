Pentuliven Arvo lähti tänään uuteen perheeseen, jossa se koulutetaan metsästyskoiraksi – uuden kodin myötä myös nimi muuttui Nemoksi

– Me olemme päivittäin seurailleet Arvon touhuja pentuliven kautta, Heikkinen kertoo.

Niin on moni muukin. Areenassa pentulive on käynnistetty jo yli 25 miljoonaa kertaa.

Uudessa kodissaan Nemoa odottelee Joki-koira, joka on hankittu aikoinaan samasta kennelistä kuin Nemo.

– Chatissa on tullut aivan ihania viestejä. Viestitulva on ollut niin suuri, että en ihan jokaiseen viestiin ole ehtinyt vastaamaan, kasvattaja kertoo.

– Meillä on ollut mahdollisuus laittaa pentulivestä äänet pois silloin, kun haluamme viettää perheen kesken aikaa. Se on tärkeää yksityisyyden kannalta.

Pentujen lähteminen tuntuu haikealta

Pennuista luopuminen on kasvattajan mukaan haikeaa. Koiriin on ehtinyt viikkojen saatossa kiintyä. Samaan aikaan niiden lähtö uusiin koteihin on helpottavaa. Kasvaessaan yhdeksän pentua ovat tuoneet työnsarkaa.