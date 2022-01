Työntekijöitä on sairaana ja karanteenissa, mutta pahin on vasta tulossa – epidemian huipulla sijaisia ei välttämättä löydy vuokratyöfirmoistakaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ennustavat, että pahin on vasta edessä ja omikron kaataa ihmisiä petiin muutaman viikon päästä.

– On vaan pärjättävä päivä päivältä eteenpäin. Pysyn aika paljon poissa yleisistä paikoista, baareista sun muista. Sosiaaliselle ihmiselle se voi olla vaikeampi pala nieltäväksi, Kortesaro toteaa.

Pakkaus Öhman on pakkaustavaran tukkukauppa, jolla on myös aaltopahvitehdas ja kuljetuspalvelua. Korona ei ole hidastanut toimituksia.

Jos työvoima käy vähiin, yhtiö voi turvautua vuokratyövoimaan. Myös Kortesaro on päätynyt työhön henkilöstöä vuokraavan Bolt.Worksin kautta.

Monilla aloilla työntekijöitä on tavallista enemmän sairaana tai altistuneina karanteenissa, mutta tehtävät saadaan vielä hoidettua.

Pakkaus Öhmannin myyntipäällikkö Kimmo Ojala kertoo, että yritys on toistaiseksi pärjännyt koronan oloissa hyvin.

Henkilöstön määrä ehtyy kuitenkin vuokratyöfirmoissakin. Hakkaraisen mukaan Boltin työntekijöillä on sairauspoissaoloja lähes kahdeksan prosenttia, mikä on tuplasti normaaliin verrattuna.

Hakkaraisen mukaan tilanne on ennennäkemättömän vaikea eikä asiakkaiden tarpeisiin välttämättä pysytä vastaamaan.

– Parhaamme teemme, mutta emme voi luvata varmaksi, että saamme työvoimaa. Jos me saadaankin ne tilatut tekijät, mutta jos he sairastuvat, niin sitten on vaikea löytää korvaajia.