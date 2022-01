Pääkallokelit jatkuvat viikonlopun yli

Erityisesti pienemmät sivutiet ja jalkakäytävät kärsivät nollan ympärillä sahaavasta säästä. Sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden on syytä varoa liikkeellä ollessaan sunnuntaina.

Säävaroituksia on annettu sunnuntaiksi koko Suomeen maa-alueille lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa ja Ahvenanmaata.

Luvassa on ensin lumisadetta Pohjois-Lapissa, ja myöhemmin sunnuntaina saadaan puolestaan maan lounaisosista alkaen vettä, jäätävää tihkua, räntää ja lunta.

Erittäin huonosta ajokelistä on annettu varoitus sunnuntaiksi alueelle Lapin keskiosista pohjoisen suuntaan. Liikennesää on huono lisäksi linjalla Satakunnasta Etelä-Savoon sekä maakunnissa niistä pohjoiseen.

Föhn-tuuli pukkasi lämpöä

Jalankulkijoiden on syytä varoa iljanteita ja kaljamia Satakunnassa ja Pirkanmaalla sekä Manner-Suomen alueella niistä etelään, lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa.

Runsasluminen talvi on taannut sen, että tiet ovat nyt monin paikoin peilikirkkaat. Jos sulamisen ja pakastumisen välillä on vielä ehtinyt sataa vettä, tilanne on pahentunut entisestään.