Suomi ja Ruotsi ovat varautuneet Itämeren tilanteen kiristymiseen – UPI:n asiantuntija ei pidä Venäjän uhittelua vielä uhkaavana Pohjoismaille

Nyt useamman Venäjän maihinnousualuksen ajaminen valtameriltä Itämerelle on toki poikkeuksellinen toimi, mutta alusmäärät ovat myös esimerkiksi myöhemmän kylmän sodan aikaisiin verrattuna pieniä.

Ruotsissa tilanteeseen on kuitenkin reagoitu näkyvästi, tuomalla lisää joukkoja ja kalustoa Gotlantiin .

Sotilaat partioivat Gotlannissa. Jalkapartioita suurempi merkitys on kuitenkin paikalle tuodulla kalustolla, johon todennäköisesti kuuluu muun muassa meritorjuntaohjuksia.

Piiraisen mukaan viesti on se, että Venäjä on valmis osoittamaan myös sotilaallista voimaa vauhdittaakseen diplomaattista neuvottelua. Mutta kuinka vakava tilanne on pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna?