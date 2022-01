Monilla pienillä paikkakunnilla äänestetään isoja innokkaammin – tutkija: "On haluttu lähteä haastamaan ennakkoasetelmaa"

Aluevaaleissa on tähän mennessä äänestänyt ennakkoon 15,9 prosenttia äänioikeutetuista. Aktiivisuus vaihtelee huomattavasti eri puolilla Suomea.

Vilkkaimmin vaaliuurnilla on käyty Etelä-Savon hyvinvointialueella, missä äänestysaktiivisuus ylsi 19,6 prosenttiin sunnuntaina kello 15. Rauhallisin tahti on toistaiseksi ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (11,9 prosenttia).

Valtio-opin yliopistonlehtori Jouni Tilli Jyväskylän yliopistosta nostaa esiin, että monilla pienillä paikkakunnilla on oltu isoja kuntia ja kaupunkeja aktiivisempia.

– Yksi syy on todennäköisesti se, että on haluttu lähteä haastamaan ennakkoasetelmaa, jonka perusteella kaupungeille on tulossa vahva edustus aluevaltuustoihin.