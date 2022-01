Tehohoidossa on ollut viikonloppuna eniten potilaita kevään 2020 jälkeen – pääkaupunkiseudulla tilanne voi tasaantua jo helmikuun alkupuolella

– Se on resurssienjakomielessä hankalaa. Aika vähän varmaan voidaan jatkossa tehdä potilassiirtoja sairaaloiden teho-osastojen välillä muista kuin lääketieteellisistä syistä. Jos näyttää siltä, että vähän joka puolella on koronapotilaita, potilaiden siirtely ei kauheasti auta, kun vastaanottavia paikkoja ei ole, hän kuvailee Ylen haastattelussa.

Pääkaupunkiseudulle helpotusta jo helmikuun alkupuolella?

Omikron on tuonut sairaalahoitoon uuden ilmiön

Järvisen mukaan HUSissa sairaalahoidossa olevista koronapotilaista lähes 30 prosenttia on tullut hoitoon jonkin muun syyn kuin koronan vuoksi, ja korona on todettu potilaalla vasta sairaalassa.

Stepani Bendelin mukaan ilmiö näkyy myös tehohoidossa. Aiemmin tehohoidon potilaista noin 5 prosenttia on joutunut muun syyn vuoksi tehohoitoon, ja potilaat on todettu koronapositiiviseksi vasta sen jälkeen. Tammikuussa luku on ollut keskimäärin 15 prosenttia.

Ilmiössä on hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta se tekee Bendelin mukaan potilaiden hoitamisesta hankalampaa. Esimerkiksi sydänleikkauksen vuoksi tehohoidossa olevan potilaan luona lääkäri joutuu käymään usein. Jos potilas on todettu koronapositiiviseksi, potilas on eristettävä ja lääkärin on käytettävä suojavarusteita.