"Kuin nettikasinoa valtion rahoilla" – El Salvadorin bitcoin-kokeilu on ollut vaarallinen pannukakku

Bitcoin ei taivu maksujärjestelmäksi

– Paljon yksinkertaisempaa on, että jossain on yksittäisen yrityksen pyörittämä yksittäinen palvelin, jossa ovat käyttäjien tilit, ja sinne kirjataan kaikki maksutapahtumat. Sellainen suorituskyvyltään riittävä järjestelmä on helppo rakentaa, ja niinhän sielläkin on tehty. Se on ihan yksittäisen yrityksen tarjoama sähkörahapalvelu, eivät siellä mitkään bitcoinit liiku.