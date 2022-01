Kouluissa rokotetaan nyt pieniäkin lapsia, ja professori kannustaa rokotuksiin: "Esimerkiksi astma on lapsilla hyvin tavallinen"

Ylen aamussa vierailleet virologit painottavat, että rokotukset ja ihmisten omat toimet ovat on etusijalla koronan taltuttamisessa.

Monilla paikkakunnilla on alkanut tai alkamassa 5–11-vuotiaiden lasten ensimmäinen rokotuskierros. Esimerkiksi Helsingissä rokotukset alkavat kouluissa tällä viikolla.

Virusopin professori Ilkka Julkunen huomauttaa, että lasten joukossa on paljon sellaisia, joilla on kroonisia perussairauksia.

– Esimerkiksi astma on hyvin tavallinen, ja on vakavampiakin immuunipuutoksia ja erilaisia tautitiloja, joissa on riski vakavamman sairastumisen suhteen.