Raideliikenteeseen on pyrkimässä uusi liikennöitsijä – lähijunaliikenne Turun ja Uudenkaupungin välillä alkaisi kahden vuoden kuluttua

Lounais-Suomessa on puhuttu jo pitkään Turku–Uusikaupunki- ja Rauma–Kokemäki-välisen matkustajajunaliikenteen avaamisesta. Ongelmana on kuitenkin se, että kyseiset reitit eivät välttämättä ole markkinaehtoisesti kannattavia, eikä valtio näillä näkymin ole tukemassa niitä ainakaan tämän vuosikymmenen aikana.

Nyt asia on saamassa uuden vaihtoehdon. Suomeen ollaan perustamassa yhtiötä, joka on kiinnostunut paikallisen junaliikenteen hoitamisesta.

Perusteilla olevan yhtiön takana on suomalainen toimija, joka haluaa pysytellä vielä tuntemattomana. Se on kuitenkin jo edustajansa välityksellä puhunut muun muassa VR:n kanssa, sillä sen tarkoituksena on hankkia ensimmäiset junansa VR:n poistuvasta kalustosta. VR on myös valmis myymään käytöstä poistuvaa kalustoaan.