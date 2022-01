Osa työnantajista houkuttelee kesätöihin hassuilla videoilla, mutta pitääkö niihin vastata omalla videolla?

Teollisuuden Voima, Posiva ja Eurajoen kunta ovat ottaneet teekkarihuumorin avukseen houkutellakseen kesätyöntekijöitä Eurajoelle. Jopa v-sana mainitaan Instagramissa pyörivässä rekrytointivideossa. TVO:sta paljastetaan, että videota on ollut kuvaamassa entinen teekkari eli nykyinen diplomi-insinööri.

– Palkkaamme kesäharjoitteluun eri oppilaitosasteilta ammattiin opiskelevia nuoria. Meille ratkaisevaa on henkilön koulutustausta, motivaatio ja soveltuvuus ydinalalle, Isotalo vastaa.

Ydinvoimalaitoksella työskentelemisen edellytyksenä on soveltuva terveydentila, negatiivinen huumetesti ja turvallisuusselvitys eli henkilöllä ei saa olla rikosrekisteriä.

Kesätöitä TVO:ssa on tarjolla noin 120:lle.

Verohallinto jatkaa tuttua kieli poskessa -tyyliään Instagramissa hakiessaan verosihteereitä kesätöihin. Kahta verottajan hauskaa kesätyövideota on katsottu peräti 650 000 kertaa eri sosiaalisissa medioissa Instagramista TikTokiin.

Jussila muistuttaa, että korona-aikana erilaisiin videopalavereihin ja erilaisiin kamerakulmiin on totuttu.

– Ei kannata jännittää, vaan kertoa, miksi haluaa meille töihin ja kuka on.

Ammattiliitto SAK on julkaissut erityisesti nuorille ja maahanmuuttajille suunnatut Työelämän pelisäännöt (siirryt toiseen palveluun), jossa on neuvoja myös töiden hakemiseen. Ohjeet on julkaistu 23:lla eri kielellä.