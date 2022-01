Parissa viikossa jo 2 196 varusmiestä on saanut koronan – alikersantti Pesonen majoitettiin liikuntahallin lattialle 150 muun sairastuneen kanssa

Koska hänellä oli korona, hän sai käskyn siirtyä omasta tuvastaan Vekaranjärven varuskunnan liikuntahalliin, jonne sairastuneet varusmiehet on koottu. Oireet ovat olleet onneksi lievät.

– Tämä on jo tuttu juttu, että karanteeni pitkittyy, toteaa Pesonen naurahtaen puhelimessa.

Hallissa on noin 150 sairastunutta haastatteluhetkellä. Heitä on majoitettu myös muihin tiloihin kasarmilla.

Keravalta kotoisin oleva Pesonen astui palvelukseen heinäkuussa. Hän on ehtinyt puolen vuoden aikana olla karanteenissa altistumisen takia kaksi kertaa. Nyt tuli vielä tartuntakin.

Haastatteluhetkellä Vekaranjärven varuskunnan liikuntahallissa on noin 150 koronaan sairastunutta varusmiestä. Korttia pelaavaat alokkaat Virtala ja Ylitalo sekä alikersantit Klasila, Suutarinen ja Pesonen.

Pesosen lisäksi samana viikonloppuna Karjalan prikaatissa sai 117 muutakin varusmiestä positiivisen testituloksen. Kaiken kaikkiaan Karjalan prikaatissa on sairastunut koronaan alkuvuonna yli 300 varusmiestä.

Uudet alokkaat astuivat palvelukseen tammikuussa, jolloin omikronvariantti saapui heidän mukanaan varuskuntiin. Tämä on laittanut varuskuntien kyvyn selviytyä tartunnoista ja niiden vaatimista karanteeneista koetukselle.

Ennätysmäärä varusmiehiä on saanut koronan

Alkuvuoden aikana koronaan on sairastunut jo 2 196 varusmiestä. Se on todella paljon, sillä viime vuonna tartuntoja oli yhteensä noin 1 350. Myös noin kolmellasadalla henkilökuntaan kuuluvalla on todettu tartunta tammikuussa.