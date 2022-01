Ihmiset haluavat tanssia koronan varjossakin, mutta rajoitusten mukaan – "Tanssi ei ole vain liikettä, vaan myös paljon sielua", sanoo tanssinopettaja

Yksi uuden tanssikoulun perustajista Sanaz Hassani on saavuttanut useita suomenmestaruuksia ja muita mitalisijoja hip hopin eri sarjoissa. Lisäksi hän on muun muassa yltänyt MM-kisoissa neljänneksi hip hop -pienryhmissä.

Jyväskylä kukoistaa tanssikaupunkina. Seudulle on vastikään perustettu kaksi tanssiurheiluseuraa, ja nyt ovensa avasi myös uusi tanssikoulu.

Sanaz Hassani heilauttaa tummaa kiharapilveään ja heittäytyy musiikin vietäväksi Kivääritehtaalla sijaitsevan tanssisalin parketilla Jyväskylässä.

Katutanssin taituri on hakenut oppia Suomen lisäksi aikoinaan myös maailmalta ja opiskellut tanssia muun muassa New Yorkissa. Hän on tanssin moniosaaja: tanssija, tanssinopettaja, koreografi lisäksi ja nyt myös yrittäjä.

Hassani avasi viime lauantaina kahden muun tanssinopettajan kanssa uuden tanssikoulun koronarajoitusten puitteissa.

– Olemme vahvoja tekijöitä tanssin parissa. Olemme toimineet pitkään Jyväskylässä, ja halusimme viedä omaa tekemistä sekä osaamista vielä yhden askeleen pidemmälle.

Tuoreet yrittäjät myöntävät, että uuden tanssikoulun perustaminen korona-aikana vaatii rohkeutta. Kolmas osakas on tanssinopettaja ja valmentaja Mira Saarinen. Kuva: Niko Mannonen / Yle

UMC - Dance Studios -tanssikoulu aloittaa muutamilla tanssitunneilla viikonloppuisin Kivääritehtaalla sijaitsevan kuntosalin tiloissa.

Ensi syksynä koulu käynnistyy täysin palkein ja palkkaa lisää opettajia, kun omat tilat on saatu remontoitua.

Jyväskylässä toimii jo useita tanssikouluja, mutta kilpailu eikä edes korona-aika pelota uusia yrittäjiä. He tavoittelevat 400 oppilasta.

– Täällä on paljon eläväisiä nuoria ja tapahtumia, on siis hyvä, että on myös tarjontaa. Seudulla ei ole vielä liian kova kilpailutilanne, vaan riittävästi tarjolla vaihtoehtoja eri toimijoille ja harrastajille, sanoo yrittäjä Liisa Tirkkonen.

Tanssi pitää otteessaan harrastuksena

Tanssi on pysynyt suosittuna harrastuksena, vaikka korona-aika on Suomen Tanssiurheiluliiton mukaan romahduttanut esimerkiksi kilpailulisenssien määrää. Myös harrastajia on menetetty kahden viime vuoden aikana niin kuin monissa muissakin lajeissa.

Suomen Tanssiurheiluliitosta kerrotaan, että harrastajia kiehtoo yhä enemmän neljännen sektorin eli järjestäytymätön harrastaminen. Erilaiset höntsäporukat vetävät hyvin porukkaa.

Kiinnostus tanssilajien kesken vaihtelee paljon.

– Toiset tanssiurheilulajit ovat välillä nosteessa ja toiset taas laskussa. Muutaman vuoden kuluttua aallot kääntyvät jälleen toisin päin, kertoo toiminnanjohtaja Auli Korhonen Tanssiurheiluliitosta.

Tanssissa kiehtoo Korhosen mukaan sen monipuolisuus.

– Sitä voi harrastaa yksin, kaksin tai ryhmässä. Sen voi aloittaa lapsena tai varttuneena. Se on fyysisen kunnon ylläpidon ja sosiaalisuuden sekä terveyden, esimerkiksi aivoterveyden kannalta, yksi monipuolisimmista harrastusmuodoista, sanoo Korhonen.

Liisa Tirkkoselle tanssi on koko elämä. Hänen identiteettinsä on vahvasti kietoutunut tanssin ympärille. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Myös Tirkkosen mielestä tanssin suosio perustuu siihen, että siinä on jokaiselle jotakin saatavilla.

– Sen kautta voi tulkita omia tunteita ja fiiliksiä. Toiset haluavat hikoilla ja löytää sen fyysisen puolen. Jotkut taas rakastavat musiikkia ja jotkut sitä, että siinä on porukka ympärillä. Kaikki saavat kuitenkin tuntea olevansa samanarvoisia.

Jyväskylästä ponnahdettu kansainväliseen menestykseen

Jyväskylä on perinteinen tanssiurheilukaupunki. Paikkakunnalla on pärjätty tanssiurheilussa myös kansainvälisellä tasolla.

– Varsinkin katutanssi on noussut ajan myötä täällä todella paljon. Jazz ja baletti ovat olleet pitkään pinnalla, mutta katutanssia on saatu nyt vietyä eteenpäin ja tuotua ihmisten tietoisuuteen, kertoo Hassani.

Kaupunkiin on muodostunut kaksi tuoretta tanssiurheiluseuraa jo toiminnassa olleen seuran lisäksi. Ne pääsevät Tanssiurheiluliiton mukaan varmasti kukoistamaan Jyväskylän kokoisessa kaupungissa heti kun pandemia hellittää.

Jyväskylän seudulta on lähtöisin useita huipputanssijoita.

– Tämän hetken yhtenä kirkkaimmista tähdistä voi mainita Ada Varstalan, joka on ollut 10-tanssin EM-finaalissa parinsa kanssa vuonna 2020. 2021 he olivat finaalin tuntumassa, seitsemäntenä. Pari edustaa helsinkiläistä seuraa ja valmentautuu Virossa, mutta juuret ja perustyö on Adan uraan luotu Jyväskylän seudulla, kertoo Tanssiurheiluliiton Auli Korhonen.

Breikin osalta Jyväskylä on Helsingin ohella ollut pitkään merkittävä keskittymä.

Olympialajin tuore EM-pronssimitalisti Johannes ”Hatsolo” Hattunen on lähtöisin Jyväskylän seudulta. Samoin yhdellä tunnetuimmista suomalaisista breikkaajista Jussi ”Focus” Sirviöllä on juuret Jyvässeudulla. Lisäksi hallitseva miesten 1 vs 1 suomenmestari Elias "Elmonaattori" Niskanen on jyväskyläläinen urheilija.

Uusi tanssikoulu harrastajille ja kilpailijoille

Nyt avautuva tanssikoulu tarjoaa opetusta sekä harrastajille että tavoitteellisemmin harjoitteleville.

Koulu haluaa panostaa yhteisöllisyyteen ja tanssin riemuun.

– Olemme paljon pohtineet ja työstäneet arvoja. Haluamme tuoda tanssin harrastajat ja taustalla olevat tanssin tekijät yhteen. Haluamme luoda yhteisöllisyyttä sekä koulussa että sen ulkopuolella, kertoo Tirkkonen.

Hassanin tanssiura sai alkunsa 90-luvulla discotanssin maailmanmestarin Mikko Ahlgrenin breakdance -tunnilla. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tanssilla on Hassanin mielestä kaikille paljon annettavaa.

– Puhun aina tanssin sielusta, koska itse tunnen musiikin menevän tuonne jonnekin sisälle. Nousee aivan karvat pystyyn, kun puhun tästä. Musiikki menee kehoon, se on tulkintaa, se on kaikkea. Tanssi ei ole vain liikettä, vaan se on myös todella paljon sielua.