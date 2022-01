Amfetamiini helpotti ahdistusta, mutta ajoi Aleksi Vuoren, 23, huumekauppiaaksi – huumekoukku katkesi lopulta poliisin tutkintavankeuteen

– Muistan koko kolmen päivän ajalta ikään kuin kolme valokuvan kaltaista välähdystä. Viimeisin muistikuva on kotiintulosta, en muista mitä tapahtui, mutta yritin tappaa itseni, Vuori kertoo.

Alkoholi, kannabis, bentsot

23-vuotias Aleksi Vuori on ollut kuivilla 14 kuukautta. Sinä aikana hän on muun muassa valmistunut kokemusasiantuntijaksi, koska haluaa auttaa muita huumeita käyttäviä pääsemään niistä irti.

– Samana päivänä kun pakattiin tavaroita, tuli oikeusavustajalta puhelu, että sinut on todettu syylliseksi. Siitä tuli sitten sellainen 20 000 euroa velkaa ja reilu vuosi ehdollista.

Kaksi viikkoa miettimisaikaa

Tutkintavankeuden jälkeen Vuori meni katkolle. Hän on myös käynyt Porin nuoriso- ja aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja A-Klinikalla. Vaikka hän on saanut apua ja kehuu työntekijöitä ja palvelua sitten, kun hoitoon pääsee, on nimenomaan hoitoon pääsyssä isoja ongelmia.