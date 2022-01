Tiesitkö tätä Ranskasta? Maa houkuttelee ulkomaalaisia sijoittajia ja kasvaa isoista Euroopan talouksista nopeimmin

Ranskassa on tapahtunut jonkinlainen käänne presidentti Emmanuel Macronin valtakaudella. Hän on keventänyt yritysten verotusta, helpottanut palkkaamista ja tehnyt yritysten perustamisesta aiempaa helpompaa.

– Ranskassa on ollut tosi pitkään valtiokeskeinen ja tavallaan ei-liberaalinen diskurssi ja retoriikka taloudesta. Nyt on ihan täysin toisenlainen kuva ja toisenlainen diskurssi, Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc sanoo.

Macron – talousmannekiini

Macron poikkeaa monista edeltäjistään ja myös muista EU-johtajista siinä, että hän on heittäytynyt näkyvästi maansa keulakuvaksi bisnesten houkuttelussa. Presidentin aktiivisuus Ranskan markkinoimisessa on auttanut taloutta, Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus sanoo.

– Osittain on kyse siitä, että kaikkialla teollisuudessa on investointibuumi menossa. Mutta varmasti jokin rooli on hyvin bisnesmyönteisellä presidentti Macronilla, Lehmus sanoo.

Macron on kutsunut jo neljä kertaa kansainvälisiä yritysjohtajia ja liikemiehiä Versailles'n linnaan Choose France -huipputapaamisiin. Versailles'n kokoontumisten on tarkoitus houkutella Ranskaan ulkomaisia investointeja. Viime kesäkuun lopussa Versailles'ssa julkistettiin 22 investointihanketta, joiden yhteissumma oli 3,5 miljardia euroa. Työpaikkoja arvioitiin syntyvän 7 000.

Koronatoimet ajoitettiin hyvin

Ranska on kärsinyt pandemiassa vähemmän komponenttien pulasta kuin esimerkiksi Saksa, jonka talous on ollut toimitusongelmien vuoksi hyvin haavoittuvainen. Ranskassa autoteollisuudella ei ole yhtä suuri rooli teollisuudessa kuin sen pohjoisessa naapurimaassa.

– Myös yksityinen kulutus on elpynyt Ranskassa vauhdikkasti eli rokotepassilla on varmasti rooli siinä. Se [koronapassi] on todellakin auttanut talouden toipumista sen lisäksi, että se on ollut terveydelle hyödyllinen, Etlan Lehmus sanoo.