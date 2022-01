Keskusrikospoliisi sai jälleen lisäaikaa Airiston Helmi -tutkintaan – epäillyn pyyntö rahojen takavarikon päättämisestä hylättiin

Viime syyskuussa keskusrikospoliisi kertoi tutkinnan venyvän muun muassa siksi, että myös käännöstyötä vaatinut tutkintamateriaali on hyvin laaja. Lisäksi tutkinta on vaatinut yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa, mikä on hidastanut työtä, vaikka yhteistyö sinänsä on poliisin mukaan sujunut hyvin.