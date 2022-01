Eläkeläinen Raija Lahtela kiittää neuvonta-auton lähipalvelua: "Koen itseni erittäin yksinäiseksi, mutta tähän on helppo tulla"

Turkulainen Raija Lahtela on saanut tärkeitä neuvoja, liukuesteet ja osallistunut Turun seudulla liikkuvan neuvonta-auton vierailun yhteydessä parvekejumppaan. Hänelle on tuotu myös kirjoja, kun kirjasto oli suljettu koronan takia.

– Tähän on helppo tulla ja saa muitakin vinkkejä kuin sen tiedon, jota on tullut hakemaan. Koen itseni erittäin yksinäiseksi. Tämän ikäisellä yksin asuvalla koko sosiaalinen elämä on oven ulkopuolella. Minulla on ollut paljon kerhoja ja menoja, mutta koronan vuoksi olemme olleet surkeassa tilanteessa, Lahtela kuvailee.