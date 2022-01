Tongan tulivuorenpurkaus muistutti uhasta – voivatko Tyynenmeren saarivaltiot tuhoutua luonnonmullistuksessa?

Tulivuorenpurkauksen vuoksi Tongan ulompien saarten rantoihin murtui jopa 15 metrin korkuisia aaltoja. Uuden Seelannin asevoimien tiedustelulennoilla on nähty kokonaisen kylän tuhoutuneen Mango-saarilla ja useiden rakennusten romahtaneen Atatan saarella.

– Vaikutus on suuri, kun kilometrien korkeuteen nouseva pilvipatsas syöksee tuhkaa, kaasuja ja mahdollisesti myös myrkyllisiä aineita, kuvaa seismologi Heidi Soosalu Ylen puhelinhaastattelussa.

– Tongaan satanut tuhka on kuin mustaa lunta. Aluksi on tullut säkkipimeätä, ja tuhkapilven hengittäminen on voinut olla vaarallista.