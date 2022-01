Lyhytaikainen perhehoito voisi hyödyttää aiempaa useampaa ikäihmistä – osallistu vaalichatiin klo 11: "Miten pidetään huolta kaikkein heikoimmista?"

92-vuotias Elli Koponen on asunut viime syksystä lähtien yhden viikon kuukaudessa ikäihmisten perhekodissa Savonlinnan Kallislahdessa.

– Täällä on mukava kaverihenki. Olen täällä kuin kotonani.

Perhekoti Maaria on Savonlinnan seudun ensimmäinen ikäihmisten perhekoti. Se tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa, pääsääntöisesti arkipäivät kattavia viikon jaksoja. Perhekodilla (siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan yksityisen perheen kotia, jossa annetaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa.

Perhekoti Maariassa (siirryt toiseen palveluun) kolmelapsinen Pentikäisen perhe on tuonut kaivattua virikettä Elli Koposen elämään.

– Se on vaihtelua elämään. Minä olen yksinäinen ja kaipaan elämääni pientä virikettä.

Elli Koponen oli perhekoti Maarian ensimmäinen asiakas. Ensikohtaaminen viime lokakuussa on jäänyt hyvin perhehoitaja Sallamaaria Pentikäisen , 32, mieleen.

– Tosi hyvin on mennyt ihan alusta asti. Meidän pienin lapsi syöksyi saman tien Ellin syliin ja alkoi laulaa.

Perhehoitajalla enemmän aikaa asiakkaalle

Yhdellä perhehoitajalla voi olla hoidossaan enintään neljä ikäihmistä. Alle kouluikäiset lapset vievät yhden paikan per lapsi.

– Meillä on nyt nuorin kohta 2-vuotias ja keskimmäinen on 6-vuotias, joten voin tällä hetkellä ottaa kaksi asiakasta kerrallaan.

Vaikka perhehoitajan työ on hyvin sitovaa, on Sallamaaria Pentikäinen mielissään työrytmin suunnittelun itsenäisyydestä ja vapaudesta.

Pentikäisellä on yli kymmenvuotinen työtausta ikäihmisten parissa ja paljon kokemusta kotihoidosta. Hän kokee perhehoitajan työn mielekkäämmäksi, koska perhekodissa on kotihoitoa enemmän aikaa antaa asiakkaalle. Kotihoidossa tapaamiset jäävät väistämättä lyhyiksi, koska asiakaskäyntejä on päivän aikana runsaasti.