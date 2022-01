Joen varteen ilmestyi ensin 9 kuoppaa, sitten yhtä monta veistosta – kesti kymmenen vuotta ennen kuin niille löytyi paikka

Vuoksi on Saimaasta alkava joki, joka virtaa Imatran halki Venäjälle ja laskee siellä aikanaan Laatokkaan. Joki on leveä ja virtainen, eikä se kovanakaan pakkastalvena jäädy muuta kuin aivan rannalta.

Rannan tuntumassa kulkee suosittu kävelytie, jonka varteen on syntymässä Veistosvirta.

Matikaisen suosikiksi on noussut veneeltä näyttävä patsas.

– Jokaiselle veistokselle on tehty oma perustussuunnitelmansa. Niille on tehty perustukset betonista, ja veistokset on tapitettu niin, ettei niitä kukaan pääse vahingossakaan kaatamaan, kertoo Luhtanen.