Jopa 80 koronarokotusta päivässä, viiden minuutin välein – "Tuntuu luonnolliselta auttaa juuri tässä", sanovat eläkkeeltä töihin kutsutut hoitajat

Nyt Heikkilä työskentelee pääosin kahtena päivänä viikossa. Alussa hän rokotti noin 40 henkilöä päivittäin, nyt tahti on tuplaantunut.

– Meillä on 70-80 asiakasta päivässä. Tuntuu hyvältä auttaa mahdollisimman monia saamaan rokotukset mahdollisimman nopeasti, että saamme suojattua heitä.

Asiakkaat tyytyväisiä saadessaan rokotuksen

Koroapandemian torjunnassa on parhaimmillaan käynnissä ehkä koko rokotuskampanjan intensiivisin vaihe, kun aikuisten kolmatta annosta rokotetaan ja 5–11-vuotiaiden lasten rokottamiset on aloitettu.

– Mellä on hyvin kiitollisia asiakkaita, myös vakituinen henkilökunta on tyytyväinen, että autamme. Se tuntuu tietysti hyvältä, Ågren-Hakala sanoo.

Naiset muistuttavat, että vaikka kullekin asiakkaalle on varattu vain viisi minuuttia aikaa, siinä ehtii olla ystävällinen. Molemmat pyrkivät myös juttelemaan hiukan asiakkaiden kanssa.

– Olen aina tehnyt työtä niin. Ja kun koen, että asiakas on iloinen saadessaan rokotuksen, teen parhaani että kaikki menisi hyvin ja hän olisi vastaanotoltani poistuessaan tyytyväinen, Heikkilä sanoo.

"Voin kuunnella heitä"

– Me, jotka olemme töissä vain pari päivää viikossa voimme levätä välillä. Vakituisilla ei ole aikaa palautua. Lisäksi he tekevät usein ekstravuoroja lauantaisin tai sunnuntaisin. He ajavat itsensä piippuun vähitellen, ellei tilanteeseen saada muutosta.