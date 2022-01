Saksan uuden ulkoministerin vuoro yrittää avata umpisolmua Itä-Euroopassa: "Me teemme kaiken mahdollisen Ukrainan turvallisuuden eteen"

– Me teemme kaiken mahdollisen Ukrainan turvallisuuden eteen. Me teemme kaiken mahdollisen Euroopan turvallisuuden eteen, Baerbock sanoi Kiovassa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ulkoministeri Kuleba kehui vierastaan siitä, että tämä on valmis herättämään henkiin Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan keskinäiset neuvottelut kriisin ratkaisemiseksi.

– On tärkeää, että Berliini ja Pariisi eivät tee meitä koskevia päätöksiä selkämme takana. Haluan kiittää Annalenaa tämän periaatteen kunnioittamisesta, Kuleba sanoi.

Moskovassa edessä kova paikka

"Se, joka näyttää heikkoutensa tai on huonosti valmistautunut, on jo hävinnyt. Ja vaikka Baerbock välttäisi nämä molemmat virheet, hänellä on vain pienet mahdollisuudet saada jotakin aikaan", lehti kirjoittaa.