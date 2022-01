Työnantajat joustavat korona-aikana sairauspoissaoloissa – ilman lääkärintodistusta voi sairastaa jopa yhdeksän päivää

Suuret työllistäjät ovat pyrkineet osaltaan helpottamaan terveydenhuollon kuormitusta. Sairauspoissaoloja on korona-aikana voinut saada omalla ilmoituksella tai työterveyshoitajan luvalla.

Jos on vähääkään oireita, keskitytään parantumiseen ja lepoon.

Nyt ilman lääkärintodistusta voi Tampereen kaupungin työntekijä sairastaa jopa yhdeksän päivää. Kaupungilla on noin 14 500 työntekijää. Elintarvikeyhtiö Saarioisella voi töistä olla pois kuusi päivää ja Nokian Renkailla sekä Tampereen yliopistolla viisi päivää.

Enenevissä määrin sairauspoissaoloja

– Laajennettiin päiviä kolmesta viiteen heti koronan alkuvaiheessa ja olemme sitä tarvittaessa käyttäneet. Tällä hetkellä on sairaslomia ollut enenevässä määrin, mutta kaupoissa on ollut hyvä tilanne. Käytännön tarkoituksena on, ettei terveydenhuoltoa kuormiteta liikaa. Samalla sujuvoitamme käytäntöjä. Olemme koronatalkoissa mukana, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan henkilöstöasioista vastaava jäsen Sari Pelli.