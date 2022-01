Tuuli ja lämpötilanvaihtelut ovat heikentäneet jäitä merialueilla

Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainion mukaan kuluva talvi on ollut jäätilanteen osalta poikkeuksellinen.

– Vähät jäät, joita rannoilla on ollut, varmaan siellä vieläkin ovat. Sen sijaan ulapalla ollut uusi jää on hävinnyt tai on kapeana murskaantuneena vyöhykkeenä rantojen kiintojään ympärillä. Tuuli ja voimakas aallokko rikkovat ohuen jään, Vainio kertoo.