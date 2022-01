Britannian BBC on yleisradiotoiminnan uranuurtaja, mutta viikonloppuna sen rahoitukselta putosi pohja – asiantuntija: Muutos oli vääjäämätön

Yleisradiotoiminnan pioneerin, Britannian BBC:n tulevaisuuden ylle ilmaantui viikonloppuna synkkiä pilviä.

Maan hallitus ilmoitti, että BBC:n lupamaksut poistetaan vuonna 2027. Sitä hallitus ei kuitenkaan kertonut, miten yleisradioyhtiön toiminta rahoitetaan tulevaisuudessa.

Tampereen yliopiston journalistiikan yliopistolehtori Marko Ala-Fossi ei kuitenkaan näe pääministeri Boris Johnsonin johtaman konservatiivihallituksen ilmoitusta kovin dramaattisena.

Keskustelua rahoitusmallista on käyty Britanniassa jo pitkään, mutta päätöksiä ei ole pystytty tekemään.

– Mutta se, että kerrotaan, että viiden vuoden päästä tulee stoppi ilman, että annetaan kättä pidempää, edustaa huonoa politiikkaa, Ala-Fossi sanoo.

Yliopistolehtorin mukaan Isossa-Britanniassa tehdään nyt päätökset, jotka tehtiin Pohjoismaissa jo kymmenen vuotta sitten. Yle siirtyi lupamaksuista Yle-veroon vuonna 2013 ja Ruotsi seurasi perässä 2019.

– Britanniassa lupamaksumalli on tähän asti toiminut kohtuullisesti osittain siksikin, että maksamatta jättäminen on ollut kriminalisoitua.

Britannian kulttuuriministeri Nadine Dorries ilmoittikin raflaavasti, että "ne päivät ovat nyt ohi, kun vanhuksia uhataan vankilalla ja voudit kolkuttelevat ovella (siirryt toiseen palveluun)".

BBC on pakon edessä

Hallitus ilmoitti samalla, että seuraavan kahden vuoden ajan lupamaksut jäädytetään 159 puntaan. Inflaation vuoksi maksuille olisi päinvastoin korotuspaineita, joten BBC joutuu leikkaamaan toimintaansa jo nyt.

Britanniassa päätetään kansallisen yleisradioyhtiön uudesta rahoitusmallista nyt pakon sanelemana. Ala-Fossin mielestä 100 vuotta vanha lupamaksuihin perustuva malli on heikolla pohjalla, mutta mitä tilalle?

Vaihtoehtoina on väläytelty muun muassa suoratoistopalvelujen kaltaista tilausmaksua, toiminnan yksityistämistä, mainosrahoitteisia tuloja tai Suomessakin käytössä olevaa veromallia.

Ala-Fossin mukaan konservatiivihallituksen suosikki, tilausmaksumalli, sotisi pahasti yleisradioyhtiöiden universaliteetti-periaatetta vastaan. Jos tarjonnan seuraamisesta pitää erikseen maksaa, tarjonta ei ole enää vapaata ja avointa kaikille tulotasosta riippumatta.

– Tämä on sillä tavalla iso juttu, että BBC on ollut monessa suhteessa se yleisradioyhtiö, jota on pidetty esikuvana ja josta on otettu oppia. Nyt BBC:llä on etsikkoaika ohi, ja näyttää siltä, että konservatiivipuolue haluaa runnoa oman rahoitusmallinsa läpi.

Ala-Fossin mielestä pohjoismainen veromalli olisi kestävällä pohjalla. Se takaisi toimintavapauden.

– Jos BBC:stä tulisi tilausmaksuperusteinen, se ei olisi enää julkisen palvelun yhtiö. Silloin luovuttaisiin universaliteetin periaatteesta, ja se olisi iso asia. On vankkaa näyttöä siitä, että demokratia vaatii toimiakseen julkisen palvelun toimintaa, Ala-Fossi summaa.

Rahoitusvaihtoehtoina BBC:lle on väläytelty muun muassa suoratoistopalvelujen kaltaista tilausmaksua. Kuva: EPA/ANDY RAIN

Julkinen palvelu keskustelututtaa

Ala-Fossi näkee, että keskustelu siitä, mikä on julkisen palvelun oikea laajuus ja tehtävä, nousee esiin aina uudestaan ja uudestaan, koska mainosmarkkinat ovat murroksessa, ja niiden kasvu on rajallista.

– Kansallisia yleisradioyhtiöitä on haastettu sillä ajatuksella, että varat valuisivat yksityisten toimijoiden kassaan. Se on saanut Suomessakin aikaan sen, että Ylen toimintaan liittyen on tehty kanteluita Euroopan komissiolle.

Mediakonserni Sanoma sekä Medialiitto ovat ajaneet tiukempia rajoituksia Ylen toiminnalle. Medialiitto on kannellut EU:n komissiolle Ylen nettiuutisten tekstisisällöistä, Sanoma taas muun muassa Areenasta.

Ala-Fossin mukaan nyt tehdystä päätöksestä luopua lupamaksuista ei kuitenkaan voi vetää yhtäläisyyksiä Euroopassa viime aikoina nähtyyn yleisradioyhtiöiden haastamiseen.

– Yleisradioyhtiöiden rahoitustason kritisoiminen ja leikkauksien vaatiminen on rinnakkainen prosessi. Lupamaksujärjestelmä on tullut Britanniassa tiensä päähän ja uudistus on välttämätön.

Miten käy draaman?

Suomalaisillekin BBC:n mylläys saattaa tuntua esimerkiksi siksi, että BBC:n draamasarjat ovat suosittua katsottavaa meilläkin. Nämä vaikutukset voivat näkyä jo ennen vuotta 2027, koska lupamaksun jäädytys saattaa johtaa siihen, että draamatuotantoa vähennetään (siirryt toiseen palveluun).

Ala-Fossi muistuttaa, että vielä ei tiedetä, mihin leikkaukset kohdentuvat. BBC:llä on ollut taloudellisia haasteita aiemminkin. Säästöjä on vaadittu ja niitä on tehty.

Hän arvioi, että mitään mullistavaa ei tapahdu vielä viiteen vuoteen.

– Voi olla, että valta vaihtuu tässä välissä, ja asia voi tulla uudelleen harkintaan. Se voi tarkoittaa lisäaikaa ennen vuotta 2027.