Turpeen käyttö on lisääntynyt puun saatavuusongelmien takia – samaan aikaan energiayhtiöt kehittävät polttoon perustumattomia teknologioita

Pohjalaismaakuntien polttolaitoksissa on monin paikoin jouduttu lisäämään energiantuotantoa ja polttamaan ennakoitua enemmän turvetta.

Viime vuosina turpeesta luopuminen ja esimerkiksi puusta saatavaan energiahakkeeseen siirtyminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Siirtymistä pois turpeen polttamisesta ovat vauhdittaneet korkeat päästömaksut sekä verotus.

Kylmä marras- ja joulukuu kuitenkin aiheutti sen, että puusta jalostettua energiahaketta ei ole ollut saatavilla tarpeeksi. Siksi monessa polttolaitoksessa on palattu turpeeseen.

Pietarsaaressa sijaitsevan Alholmens Kraftin suurin voimalaitos on heidän omien sanojensa mukaan maailman suurin biopolttoainevoimalaitos.

– Kyllä turvetta tarvitaan, etenkin tällaisissa tilanteissa kun energiantarve on suurta. Ei yksinkertaisesti löydy polttoaineita jotka korvaisivat turpeen, Åkerlund toteaa.

Alholmens Kraft Pietarsaaressa on polttanut pääasiassa turvetta koska energiahaketta ei ole riittävästi saatavilla.

Puusta jalostettua energiahaketta ei riittävästi saatavilla

Viime vuonna Alholmens Kraft käytti pääasiassa biopolttoaineita, mutta tänä talvena peräti 75 prosenttia poltetusta sekoitteesta on ollut turvetta.

Toistaiseksi turvetta on ollut saatavilla, mutta pitkässä juoksussa sitäkään ei nykyisillä nostomäärillä kaikille riitä. Energiahakkeesta ei tällaisessa tilanteessa ole korvaajaksi.

– On aivan selvää, että jos tämän kokoisessa laitoksessa pitäisi polttaa pelkkää puuta, ei sellaisia määriä ole Suomessa saatavilla.

Yhtiön viestintäjohtaja Ahti Martikaisen mukaan siirtyminen kivihiilen ja turpeen poltosta on ollut niin nopeaa, ettei siihen ole ehditty reagoimaan.

Päästöoikeuden hinnan nousu ja veroroatkaisujen teho on yllättänyt myös päättäjät.

– Hallituksen tavoitehan on että turpeen käyttö olisi puolittunut vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta. Se on alle puolessa jo nyt. 10 miljoonan kuution vähennys huippuvuosien turpeen poltosta on luonut noin viiden miljoonan kuution lisäkysynnän puulle, Martkainen sanoo.